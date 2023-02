Que se passe-t-il en Russie? Un important cortège de voitures blindées de Vladimir Poutine aperçu en pleine nuit se dirigeant vers le Kremlin

Les images ont surpris de nombreuses personnes ce mardi matin. Vers 1 heure du matin, heure locale, un long cortège de voitures blindés a été aperçu se dirigeant vers Moscou, comme le rapporte The Sun. Quand on sait que Vladimir Poutine doit tenir un discours devant l’Assemblée fédérale de Russie à l’occasion du triste premier anniversaire de la guerre en Ukraine...

Son discours aura lieu devant l’élite russe et les membres des chambres du parlement ainsi que les commandants militaires et les soldats. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a expliqué à la télévision qu’il s’agissait d’un « moment crucial et compliqué pour le développement de la Russie, nos vies. Tout le monde attend un message dans l'espoir d'entendre une évaluation de ce qui se passe, une évaluation de l'opération militaire spéciale. »