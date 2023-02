Deux frères placés sous mandat d’arrêt après l’importante saisie d’armes à Bouge

Jeudi dernier, une saisie a été effectuée dans une habitation de Bouge. Elle a mené à la découverte de 23 armes longues de type militaire (dont des kalachnikovs), cinq armes de poing, quatre grenades et des détonateurs. La police a également mis la main sur des milliers de munitions, 1,5 kg d’explosif (vraisemblablement du TNT) ainsi que des carcasses de fusils et de nombreuses pièces d’armes comme des crosses.

Les deux suspects sont domiciliés à l’adresse où a eu lieu la perquisition, route de Hannut. Il s’agit de deux frères âgés de 30 et 35 ans. Ils sont actuellement détenus dans les prisons de Huy et Marche. L’un d’entre eux est déjà connu pour des infractions à la législation sur les armes, précisent le procureur du Roi de Namur et la police judiciaire fédérale namuroise.