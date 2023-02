Le discours très attendu de Vladimir Poutine, presque un an après le début de la guerre en Ukraine: «C’est eux qui ont déclenché cette guerre», les États-Unis dénoncent des accusations «absurdes»

«La responsabilité de l’attisement du conflit ukrainien et ses victimes (...) repose totalement sur les élites occidentales», a encore dit le président russe, répétant sa thèse selon laquelle l’Occident appuie des forces néo-nazies en Ukraine pour y consolider un Etat anti-russe.

Avant cela, il avait affirmé qu’il restait déterminé, un an après le début de son offensive en Ukraine, à la poursuivre, alors que son armée est à la peine depuis des mois sur le champ de bataille, en dépit de la mobilisation de centaines de milliers de réservistes.

«Pour assurer la sécurité de notre pays, pour éliminer les menaces venues d’un régime néonazi existant en Ukraine depuis le coup d’Etat de 2014, il a été décidé de mener une opération militaire spéciale. Et nous allons régler pas à pas, soigneusement et méthodiquement, les objectifs qui se posent devant nous», a-t-il martelé.

Face à l’élite politique du pays et des militaires ayant combattu en Ukraine, il a aussi remercié «tout le peuple russe pour son courage et sa détermination».

Vladimir Poutine a néanmoins appelé à poursuivre les «traîtres» en Russie, en pleine répression de toute voix critique du Kremlin et du conflit en Ukraine, à coup d’arrestations et de lourdes peines de prison. «Ceux qui ont choisi de trahir la Russie doivent être tenus responsables devant la loi», a déclaré le président russe, avant d’assurer qu’il ne s’agissait pas pour autant d’une «chasse aux sorcières».

Evoquant les sanctions internationales qui frappent la Russie, M. Poutine a estimé que les Occidentaux «ne sont arrivés à rien et n’arriveront à rien», alors que l’économie russe a résisté mieux qu’anticipé par les experts. «Nous avons assuré la stabilité de la situation économique, protégé les citoyens», a-t-il noté, estimant que l’Occident avait échoué à «déstabiliser notre société».

Il a, dans la foulée, accusé l’Occident d’avoir fait de la pédophilie «la norme». «Regardez ce qu’ils font avec leurs propres peuples: la destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu’à la pédophilie, sont déclarées comme étant la norme (...). Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels», a-t-il lancé.

Un haut responsable américain a d’ores et déjà dénoncé «l’absurdité» des accusations du président Poutine qui a affirmé que la menace occidentale contre la Russie justifiait l’invasion de l’Ukraine. «Personne n’attaque la Russie. Il y a une sorte d’absurdité dans l’idée que la Russie était sous une forme de menace militaire de la part de l’Ukraine ou de quiconque d’autre», a déclaré aux journalistes le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Toutes les déclarations de Vladimir Poutine :

11h15 : Vladimir Poutine met en avant la « grandeur de son peuple »

« C’est un pays généreux et compassionnel, nous ne trahissons jamais, nous aidons toujours ceux en difficulté. Nous avons par exemple aidé l’Italie lors de la pandémie ». Il ajoute que les « élections auront lieu en Russie ».

11h13 : L’appel de Vladimir Poutine : « Investissez en Russie »

« Les gens vous seront reconnaissants et l’Etat vous soutiendra », affirme Vladimir Poutine au sujet de l’économie du pays, visé par les sanctions européennes.

11h08 : « L’Occident a toujours tenté de faire exploser la Russie, ils ont provoqué des conflits ethniques, envoyés des terroristes, ils ont tout fait pour nous affaiblir »

11h02 : Vladimir Poutine annonce plusieurs mesures sociales et fiscales pour les Russes.

Il souhaite aussi décriminaliser certaines peines et tacle aussi les profiteurs des paradis fiscaux. Il évoque aussi plusieurs nouvelles mesures pour les étudiants.

11h00 : « L’inflation en Russie sera de 4 % »

Le Président russe rappelle aussi que celle des pays occidentaux est parfois de « plus de dix pourcents »

10h47 : « Nous devons accroître notre production militaire tout en prêtant attention aux autres secteurs de notre économie »

Vladimir Poutine poursuit son discours en évoquant l’économie de la Russie, qui ne s’est pas effondrée selon ses mots. Il veut aussi exporter 60 millions de tonnes de blé.

10h45 : « Nous avons connu en 2022 une baisse de 2,1 % de notre PIB alors qu’on prédisait l’effondrement de notre économie »

10h42 : « La guerre économique de l’Occident a échoué »

« les initiateurs se punissent eux-mêmes en provoquant des fermetures d’entreprises, en reportant la faute sur les Russes », affirme Vladimir Poutine.

10h34 : « Je veux créer un fond spécial d’Etat pour aider les familles touchées »

Ce fond vise aussi à améliorer notamment l’emploi en Russie et aider médicalement les Russes. Cela se fera sur le principe de guichet unique, pour chaque famille ayant connu une victime. Ce fond sera déployé cette année.

10h33 : Vladimir Poutine observe un temps de silence pour les combattants tués

10h32 : « On va tout faire pour pacifier nos terres, au nom de nos ancêtres »

« Pour la réunification de notre peuple », l’armée russe se battra, affirme Vladimir Poutine.

10h26 : « Leur nationalisme agressif est à la base de tout cela »

10h22 : « Plus les Occidentaux livrent des armes de longue portée à l’Ukraine, plus nous devrons intervenir »

Vladimir Poutine poursuit ses menaces à l’égard des Occidentaux, alors que les livraisons d’armes vers l’Ukraine s’intensifient.

10h20 : Vladimir Poutine : « Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple ukrainien, ils sont otages des pays occidentaux »

« J’ai du mal à en parler, mais c’est un fait », a ajouté le Président russe. Pour lui, l’Ukraine « ne sert pas l’intérêt de son peuple, mais celui des Occidentaux ».

10h19 : Vladimir Poutine réaffirme le lien entre le nazisme et l’Ukraine

Il met en avant divers arguments historiques, comme une force armée appelée « Edelweiss », comme celle d’un bataillon de la Wermacht selon ses mots.

