Tom et sa femme devaient être «satisfaits ou remboursés»: «Mais cela fait 120 jours qu’on essaye de le renvoyer!»

HBVL décide de prendre l’affaire en main et contacte le vendeur de matelas. « Nous sommes vraiment désolés. Nous examinons votre demande et vous fournirons une réponse dès que possible. » Le temps passe, et silence radio. Laura Clays, porte-parole de Test Achat, avoue avoir quelques problèmes avec la société Emma, « soit à propos de la livraison qui prend plus de temps que prévu, soit à propos de la faible accessibilité du service client ».