Mayel Elhajaoui évoque le retour de Lorie dans «Demain nous appartient»: «Vous allez bientôt entendre parler d’elle!»

Mayel, éprouvez-vous toujours le même plaisir à jouer dans « Demain nous appartient » ? Bien sûr. Si ce n’était pas le cas, je n’aurais pas de mal à quitter la série. Pour l’instant, je ne ressens aucune pointe de lassitude, et l’évolution de mon personnage me convient très bien. Les auteurs sont très à l’écoute de nos demandes. Cette série a littéralement changé ma vie. Je suis épanoui, et j’ai conscience de la chance que j’ai. Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre de la comédie.

L'étiquette de ce feuilleton vous embête-t-elle parfois ?

Non, je m’en moque. Cette série m’a apporté une image sympa et positive dans le métier. Vous savez, on a souvent associé Jean Dujardin à « Un gars, une fille ». Pourtant, il est parvenu à décrocher un Oscar !

Certains acteurs éprouvent un sentiment de mépris envers les séries quotidiennes. Vous le comprenez ? Ils pensent ce qu’ils veulent. Je ne les critique pas, mais quand on voit des grands acteurs comme Francis Huster débarquer dans une série comme « Ici tout commence », c’est la preuve que cette façon de penser est révolue. Lire aussi Les séries quotidiennes comme «Demain nous appartient» vont-elles trop loin? Vous êtes très proche de Lorie Pester. Peut-on espérer la revoir dans la série ? Oui, je pense que vous allez bientôt entendre parler d’elle. Lorie est une amie à laquelle je tiens. On se voit régulièrement. Nos familles sont proches. On s’échange des conseils. Lorie est la première personne que j’ai rencontrée quand j’ai débarqué sur le tournage. Elle a toujours été bienveillante à mon égard. Je suis aussi très proche de Samy Gharbi. À nous trois, on forme une petite famille. Vous vous produirez à Verviers, au Cabaret de l’Enclos, les 10 et 11 mars, avec votre premier spectacle. À quoi doit-on s’attendre ? Je veux partager un moment de bonheur avec le public. En plus d’évoquer les coulisses de « Demain nous appartient », les gens vont en apprendre davantage sur moi et mes origines. Sur les réseaux sociaux, j’ai toujours préservé ma famille et mes proches pour des raisons purement égoïstes et personnelles. J’ai désormais besoin de me dévoiler davantage. Pour moi, la scène est comme un exécutoire. Gad Elmaleh, Florence Foresti, Franck Dubosc ou Jamel Debbouze m’ont donné envie d’écrire ce one-man-show.