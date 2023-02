«Jean-Pierre Pernaut, un an déjà»: Nathalie Marquay avait prévu sa mort

Ce 2 mars, cela fera déjà un an que Jean-Pierre Pernaut, atteint d’un cancer du poumon, nous quittait à tout juste 72 ans. L’occasion pour TMC de diffuser une soirée spéciale, avec un documentaire inédit, à 21 h 15, proposant notamment les témoignages d’Évelyne Dhéliat, Marie-Sophie Lacarrau, Marie-Laure Augry et, bien sûr, son épouse, Nathalie Marquay.

Et donc, depuis plus de dix ans, j’étais très inquiète et je me disais qu’il fallait que j’enlève ces pensées, ce cauchemar, parce que j’avais peur que ça se produise. Mais de toute façon, on ne peut malheureusement pas changer la date de notre mort. Quand vous devez mourir à telle date, vous ne pouvez pas y échapper. » Depuis, l’ex-Miss France évoque régulièrement les signes que lui envoie son mari depuis l’au-delà.