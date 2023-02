«48e nuit des César»: Virginie Efira, notre plus belle ambassadrice

Après les succès de Stromae, d’Angèle et de Pierre de Maere aux Victoires de la musique, la Belgique va-t-elle encore dégoûter la concurrence française, cette fois lors de la 48e nuit des César ? Cette soirée organisée à l’Olympia compte une fois de plus cette année une pléiade d’artistes belges parmi les prétendants sérieux au couronnement. Avec, plus que jamais proche de la statuette de meilleure actrice, Virginie Efira, nominée pour la sixième fois. Face à elle, Fanny Ardant, Juliette Binoche, Laure Calamy et Adèle Exarchopoulos, du lourd ! Mais sa prestation en victime des attentats du 15 novembre dans « Revoir Paris » a impressionné, et la comédienne a vraiment toutes ses chances. En tout cas, comme elle s’en est amusée à la radio française, elle a pris des bonnes résolutions après avoir appris sa nomination en tout début d’année : elle s’est remise au sport pour être fit le grand jour : « Comme je n’en avais plus fait depuis 2003, je me suis dit : Il faut s’y mettre, mais franchement, les abdos-fessiers et tout le reste, c’est d’un ennui monumental ! » Un César vaut bien un peu de sueur !

Bouli Lanners aussi a impressionné, dans le drame policier « La nuit du 12 », qui lui vaut sa première nomination comme meilleur second rôle. Il avait déjà été en compétition en tant que réalisateur dans la catégorie meilleur film étranger pour « Eldorado ». Face notamment à François Civil ou Pio Marmaï, le combat va être rude. En parlant du meilleur film étranger, celui qui risque bien de mettre tout le monde d’accord est « Close », le film de Lukas Dhont, aussi sélectionné aux Oscars. Même s’il a un adversaire de taille avec « Sans filtre », de Ruben Ostlund, dernière Palme d’or.