Jonas, 32 ans, chute de 5 mètres sous les yeux de sa femme et son fils de 10 ans au stade: «La prochaine fois, j’essaierai de boire un peu plus d’eau»

Jonas Vandijck fervent supporter de foot de 32 ans, était placé juste derrière le goal pour assister au match quand il est tombé par-dessus la balustrade. « Je ne sais pas comment c’est arrivé. Oui, j’avais bu de la bière. J’ai probablement trébuché sur la poutre en béton où on accroche d’habitude les drapeaux, et j’ai dégringolé par-dessus la barrière », raconte Jonas au Nieuwsblad.

Le pire, c’est que l’accident s’est produit sous les yeux de sa femme et de son fils de 10 ans, avec lesquels il essaie depuis un an de se rendre à chaque match à domicile. « Ils étaient choqués. Je suis resté à terre et j’étais inconscient. J’ai aussi perdu du sang à cause de ma blessure à la lèvre. »

Jonas s’en sort avec le nez cassé, une légère commotion cérébrale, et la lèvre ouverte.

Plus de peur que de mal malgré la panique occasionnée par cette chute : « Deux joueurs, Jo Coppens et Robert Bauer, se sont immédiatement occupés du supporter » dit un responsable du stade. « Après chaque match, il y a une évaluation et cela se fera aussi maintenant. Nous allons examiner la situation et voir si des mesures sont nécessaires ou non ». Jusqu’à aujourd’hui, personne n’était jamais tombé, malgré un engouement certain, par-dessus la balustrade.