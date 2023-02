Il vole dans les voitures à coups de briques sur le parking de Ville 2: 1 an de prison pour Allan

Le jeune homme a été interpellé le 15 décembre dernier: il balançait des briques dans les pare-brises des voitures stationnées… Après trois essais vains, il a réussi son coup et a dérobé un auto-radio! Invendable…

À 27 ans à peine, le prévenu a déjà été condamné à de nombreuses reprises en 2019, 2021 et 2022, pour des coups et blessures, des vols, etc. Et il a encore plusieurs convocations au tribunal qui l’attendent. Un jeune à la dérive, qui a des problèmes de drogue et d’alcool. Le tribunal l’a condamné à 1 an ferme.