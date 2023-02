Gros avertissement si vous avez fait des courses: fièvre, diarrhée, crampes… le produit retiré de la vente!

Paas Food Industries à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente d’Intermarché/Intermarché by Mestdagh dans lequel il a été acheté.

En accord avec l’AFSCA, Paas Food Industries retire le produit « chipolata poulet merguez » de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de Salmonella.

La Salmonelle est une bactérie qui peut causer la salmonellose. Il existe différents types de Salmonelles. Les sérotypes Enteritidis (S. Enteritidis) et Typhimurium (S. Typhimurium) ont été responsables de la majorité des infections humaines au cours des dernières années. La salmonellose est une infection courante qui, dans la plupart des cas, guérit sans traitement. Dans certains cas, la salmonellose peut prendre des formes plus graves. En cas de symptômes graves, il faut consulter un médecin qui pourra identifier un traitement adapté.

Qu’est-ce que la Salmonelle et quels en sont les symptômes ?

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Colda (Paas Food Industries) au 089/779983.

Veuillez ne pas consommer ce produit et le retourner au magasin. La marchandise sera remboursée.

Le produit a été distribué par différents magasins Intermarché et Intermarché by Mestdagh.

Les symptômes possibles de l’infection alimentaire par la salmonellose sont la fièvre, les crampes abdominales et la diarrhée dans les 6 à 72 heures suivant la consommation de l’aliment infecté. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des symptômes.