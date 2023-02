«Quel père affreux», «Abruti»: Gerard Piqué choque les internautes par la manière dont il dépose ses enfants chez Shakira (vidéo)

En juin dernier, on apprenait que Shakira et Gerard Piqué mettaient un terme à leur relation, après douze années d’amour et deux enfants, nés en 2013 et 2015. « Nous avons le regret de confirmer que nous sommes en cours de séparation », pouvait-on lire dans un communiqué de presse de la chanteuse.

Depuis, Gerard Piqué a retrouvé l’amour, dans les bras de Clara Marti. Les enfants Milan et Sasha, eux, sont en garde partagée, avec des parents qui semblent se déchirer…