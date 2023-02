Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «Les jeunes joueurs doivent apprendre à jouer rapidement et verticalement»

Cette semaine a eu lieu une détection à Liège et environ nonante jeunes des U14 ont été observés. Pascal Croughs a noté que beaucoup d’entre eux se compliquaient la vie en voulant jouer de manière trop technique. Il a cité la célèbre phrase de Johan Cruyff : « Le football le plus simple est le plus compliqué. » Lire aussi Coupe de la Province P3-P4 | Gardien d’un jour, Romain Nyssen qualifie Richelle B en repoussant trois penalties! Il nous a expliqué que les joueurs étaient souvent des imprécis et manquaient d’intensité dans leurs gestes, qu’ils avaient tendance à donner leur ballon parce qu’ils le devaient, mais sans réellement comprendre pourquoi.

« Le ballon, il va peut-être aller à 50-60 km/h alors qu’eux ne vont aller qu’à 15-20 km/h. Pour avancer, il est donc important de faire vivre la balle en donnant de l’impulsion et de la verticalité », analyse-t-il.

Notre expert a pris l'exemple de Hugo Cuypers, un attaquant qu'il a bien connu au Standard et qui évolue maintenant à Gand. Bien qu'il ne soit pas le plus technique, il est le meilleur buteur du championnat en performant de manière très élémentaire. « Les futurs footballeurs devraient s'inspirer de cette simplicité et apprendre à voir avant d'avoir, c'est-à-dire à scanner l'information et à repérer immédiatement la bonne passe à effectuer. Ils doivent apprendre à jouer rapidement et verticalement. »