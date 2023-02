Crise de l’énergie: dopé par la flambée des prix, Engie a enregistré 93,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022

Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 93,9 milliards d’euros, en hausse de 62,2% par rapport à 2021. «En 2022, Engie a réalisé une solide performance financière et opérationnelle avec un EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) en forte progression de 43% à 9 milliards d’euros», a commenté la directrice générale Catherine MacGregor lors de la présentation des résultats, en se référant à la croissance organique du résultat d’exploitation.

Le groupe voit son bénéfice net amputé à 95% sous l’effet de lourdes dépréciations et provisions, tombant à 200 millions d’euros, contre 3,7 milliards l’année précédente. La plus lourde charge, à 3,7 milliards d’euros, est due à la réévaluation de futurs contrats de couverture. S’ajoutent 2,8 milliards de pertes de valeur, largement dues aux provisions pour le démantèlement futur de ses centrales nucléaires belges, et un milliard de crédit perdu dans le gazoduc Nord Stream 2, jamais ouvert à cause de la guerre en Ukraine.

«Engie poursuit ses progrès en Belgique où nous avons signé en janvier un accord de principe avec le gouvernement pour prolonger Doel 4 et Tihange 3, a expliqué la directrice générale Catherine MacGregor. L’objectif, in fine, est de signer un accord définitif avant l’été». Le directeur général adjoint Finances, Pierre-François Riolacci, a souligné à cet égard que le nucléaire ne faisait pas partie des priorités stratégiques d’Engie.

En outre, «la hausse de 2,9 milliards d’euros des provisions nucléaires proposée en décembre 2022 par la commission des provisions nucléaires (CPN) est injustifiée, a rappelé le groupe dans son communiqué, indiquant qu’une proposition ajustée avait été soumise à la CPN.

Engie engage désormais la deuxième étape de son plan stratégique et accélère sa croissance dans la transition énergétique. Avec la fermeture progressive des gazoducs russes de Gazprom, Engie s’est lancé comme d’autres énergéticiens dans une course à la diversification des approvisionnements, en gaz acheminé par gazoducs et en gaz naturel liquéfié (GNL) transporté par voie maritime.

«Nous avons joué un rôle crucial dans la sécurité d’approvisionnement en France et en Europe, en diversifiant nos contrats gaz pour couper notre exposition à la Russie, et en nous appuyant fortement sur nos infrastructures de regazéification, de transport, et de stockage», a souligné Catherine MacGregor. Son groupe est le 3e opérateur de terminaux méthaniers en Europe, les portes d’entrées du GNL.

Après avoir mis en service 4 gigawatts (GW) de nouvelles capacités renouvelables en 2022, Engie, 1er opérateur d’énergie éolienne et solaire en France et 4e acteur européen, vise une croissance annuelle de 4 GW pour atteindre 80 GW en 2030 dans le monde.

Le groupe a par ailleurs annoncé son intention de réaliser entre 22 milliards et 25 milliards d’euros d’investissements de croissance sur la période 2023-2025, un montant en hausse de 50% par rapport à la période 2021-2023.