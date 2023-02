Un Herstalien se fait justice lui-même et frappe le voleur de son portefeuille ce lundi soir

Ce lundi soir, Joseph, un Herstalien de 28 ans, se rend dans un Night Shop et effectue quelques achats. Il rentre chez lui et constate que son portefeuille lui a été volé. Il reçoit une notification sur son gsm lui indiquant qu’un autre achat vient d’être effectué dans le même Night Shop. Joseph s’y rend à nouveau et tombe sur la personne qui lui a volé son portefeuille. Il lui demande de lui rendre mais le voleur refuse. Joseph assène alors plusieurs coups de poing au visage de son voleur.

La police, appelée par le tenancier du Night Shop, interpelle Joseph qui est déféré au parquet de Liège ce mardi matin pour coups et blessures. Le voleur souffre de quatre jours d’incapacité de travail. Il est en aveux et reconnaît qu’il a utilisé la carte bancaire de Joseph mais il est remis en liberté. Il pourrait être poursuivi plus tard. Joseph fait quant à lui l’objet d’une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège.