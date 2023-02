Des travaux de réparation des écrans antibruit débutent ce 22 février sur l’E40 à hauteur de la sortie «Herve Soumagne»: la sortie de l’échangeur fermée et la vitesse réduite à 70 km/h

Du mercredi 22 février au vendredi 24 février, des travaux de réparations des écrans antibruit se dérouleront sur l’E40/A3 au niveau de la sortie « Herve/Soumagne » en direction de Bruxelles.

Ces travaux entraîneront quelques perturbations en termes de circulation. Les usagers ne pourront pas emprunter la sortie de l’échangeur mais une déviation sera mise en place via l’aire de Tignée. On notera également qu’une voie sera soustraite à la circulation et que la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h.