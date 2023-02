Guerre en Ukraine: la Russie exige que les États-Unis retirent les «soldats et équipements» de l’Otan

La diplomatie russe a convoqué mardi l’ambassadrice américaine à Moscou pour lui remettre une note exigeant des Etats-Unis le retrait des «soldats et équipements» de l’Otan en Ukraine, référence à l’aide militaire que Kiev reçoit des Occidentaux.

«Il a été noté en particulier que pour aboutir à une désescalade de la situation, Washington doit prendre des mesures en vue du retrait des soldats et équipements américains et de l’Otan, et cesser ses activités antirusses», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué.