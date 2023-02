Chantier à Waremme dès ce mercredi: des feux tricolores installés rue du Pont

Le mur du cimetière de Waremme au niveau de la rue du Pont, va subir une importante rénovation. Le chantier débute ce mercredi 22 février.

Les travaux dureront un mois et des embarras de circulation peuvent survenir à certains moments de la journée. Il n’y aura en effet plus qu’une seule bande de disponible et des feux tricolores seront installés. Plusieurs emplacements de parking sont également supprimés durant le chantier.