Baptiste Lecaplain: «C’est délicat de parler de Pierre Palmade…»

Non, tout le monde pense ça. C’est la phrase que je disais à ma fille quand j’allais au théâtre. Elle captait que je parlais à une masse de gens, je disais : « Je vais voir les gens. » Plus tard, elle me disait : « Oh, tu vas voir les gens. » Je trouvais ça très beau, je l’ai gardé.

Il y a toujours les mêmes ficelles que les précédents spectacles, de l’absurde, c’est très énergique. Puis il y a des thèmes très intimes. J’avais annoncé que mon second spectacle était fort autobiographique, je trouve que celui-ci l’est encore plus, sans vraiment avoir cherché à le faire.

Qu’est-ce qui différencie ce spectacle de votre tout premier, « Baptiste Lecaplain se tape l’affiche » ?

Ce qui est génial dans le premier spectacle, que j’ai joué sept ans, c’est qu’on parle de tout. C’était l’époque où on pouvait jouer un an dans un théâtre. Les temps d’exploitation étaient beaucoup plus longs avant que maintenant. À cette période, j’avais une blague, je la notais, je la plaçais dedans, je m’en foutais. J’adorais, c’était un exutoire. Maintenant, c’est plus structuré, il y a des thèmes.

Il y a dix ans, vous partiez en tournée avec Arnaud Tsamere et Jérémy Ferrari. Un autre spectacle est-il prévu ?

Oui, on finit nos one man shows et on va écrire un spectacle original à trois. On s’entend super-bien. La phase d’écriture est hyper-agréable, c’est pour ça que je ne comprendrai jamais les humoristes qui piquent des blagues à droite à gauche.

C’est une référence à un humoriste ?

Non… mais c’est le travail… il y a plein de gens qui sortent des choses déjà vues, déjà entendues. Il faut se creuser la tête, il faut avoir son style. Ça arrive plein de fois que les vannes de l’un ressemblent à celles d’un autre, mais quand il y en a beaucoup, et que vous trouvez toujours l’idée après les autres, c’est un peu suspect.

Vous avez participé au tournage du « Grand restaurant » (diffusé en décembre 2022 sur M6) avec Pierre Palmade. Quel souvenir en gardez-vous ?

C’est délicat de parler de Pierre, par respect pour les autres victimes. Pierre est là depuis que je suis tout petit. Il restera dans mon estime, malgré les erreurs qu’il a pu commettre.