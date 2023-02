Guerre en Ukraine: au moins six personnes tuées dans des frappes russes à Kherson

Un premier bilan qui faisait état de six morts et douze blessés a ensuite révisé par l’administration municipale, qui l’a établi à «cinq personnes tuées et seize hospitalisées».

«Juste pendant le discours du dictateur sanguinaire Poutine, l’ennemi a frappé des bâtiments d’habitation, des infrastructures essentielles» avait d’abord annoncé sur Telegram le porte-parole du commandement régional Sud de l’armée ukrainienne, Vladislav Nazarov.