Remco Evenepoel se réjouit de la victoire au chrono par équipe à l’UAE Tour: «Nous ne pensions pas reprendre autant de temps à EF» (vidéos)

Soudal Quick-Step a remporté le contre-la-montre par équipes comptant comme deuxième étape du Tour des Emirats arabes unis, mardi. « Nous gagnons pour une seconde, c’est fou », s’est réjoui Remco Evenepoel au micro de l’organisation après la course.

Le Wolfpack pointait en sixième position à 10 secondes d’EF Education-EasyPost au premier temps intermédiaire. « Nous ne pensions pas reprendre autant de temps à EF parce qu’ils étaient très forts », a commenté Evenepoel. « Nous étions très concentrés sur le général par rapport à Lucas Plapp (INEOS Grenadiers) et aux autres équipes. Nous avons juste essayé de réaliser le meilleur temps possible. Nous avons été capables d’accélérer dans la deuxième partie. Notre stratégie était parfaite, avec des garçons rapides. Nous avons perdu du monde dans le dernier virage, mais nous gagnons pour une seconde, c’est fou. C’est ma première victoire dans un contre-la-montre par équipes et la deuxième victoire de l’équipe en deux jours, c’est un très bon départ. »