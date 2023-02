Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Patrick Sauvage, ancien président du MR de Berchem, et Régis Renard, ont décidé de quitter le MR et de rejoindre la Liste du Bourgmestre de Berchem. « Nous avons été contactés par Patrick et Régis qui nous ont fait part de leur souhait de rejoindre la Liste du Bourgmestre. Ils ont dit être prêts à soutenir notre projet. La Liste du Bourgmestre est une liste pluraliste avec différentes composantes comme Les Engagés, le CD&V mais aussi le mouvement citoyen Berch’m ainsi que des indépendants. Ils deviennent une nouvelle composante libérale de la liste du bourgmestre », avance Christian Lamouline, bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe et membre des Engagés.