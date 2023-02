Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À la fois détendu, souriant et rempli d’assurance. Wout Faes coule une douce envie dans les travées du majestueux LCFC Training Ground. C’est là, au milieu des campagnes des Midlands de l’Est, qu’il se prépare, mentalement et physiquement, aux combats hebdomadaires du football anglais. Pas impressionné pour un sou, le garçon de 24 ans nous livre un discours posé, conscient d’avoir réussi son examen de passage en Premier League. Le deuxième Wout le plus connu de Belgique – après le cycliste van Aert – ne cache pas non plus ses ambitions nationales. Après avoir patienté calmement dans son coin, il se dit prêt à prendre ses responsabilités avec les Diables.

Wout, vous vous êtes très vite adapté à Leicester. Vous attendiez-vous à pareille entame ?

Non. D’un point de vue personnel, je suis très content que ça se déroule comme cela. Après quelques années en France, c’était le bon moment pour moi de franchir ce « step ». En fait, je suis arrivé ici à la fin du mercato estival. Et c’est vrai qu’une fois que j’étais disponible, j’ai tout de suite été titularisé. C’est quelque chose qui m’a plu. Puis, on a réalisé une très bonne série de résultats, avec des clean-sheets qui plus est, juste avant la Coupe du monde. Cela m’a donné beaucoup de confiance. Depuis le retour du Qatar, c’est un peu plus difficile. Mais je crois que l’on a assez de qualités pour inverser cette tendance.