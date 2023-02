«Les coudes sur la table» à Embourg et «Le Cabochon» à Liège auréolés par Michelin d’un «Bib Gourmand»!

Cette distinction est remise aux restaurants qui allient cuisine de qualité et prix serrés, et qui proposent donc un trois services au prix d’environ 45 euros. Pour la liste complète, tenant compte des déclassements, il faudra attendre la présentation du dernier guide, le 13 mars prochain.

Deux restaurants liégeois ont été mis à l’honneur par Michelin cette année ! Les restaurants « Les coudes sur la table » (situé à Embourg) et « Le Cabochon » (situé à Liège) ont reçu le titre de « Bib Gourmand ».

La nouvelle fournée de «Bib Gourmand» est faite de «cuisines au répertoire très varié», «d’assiettes originales et savoureuses», selon le directeur de la Sélection des Guides Michelin au Benelux, Werner Loens. «En plus de nous régaler au quotidien, ces tables réussissent la prouesse, dans un contexte économique difficile, de concilier cuisine de qualité et additions mesurées».