Les prévisions de notre spécialiste liégeois: un rafraîchissement à prévoir avant une météo lumineuse

J'espère que vous avez passé un agréable week-end de festivité malgré ce ciel grisonnant qui a délivré de faibles précipitations assez régulièrement sur le relief.

Depuis, une crête anticyclonique d’altitude est arrivée sur le pays, les précipitations ont cessé mais elle plaque l'humidité près du sol en ce début de semaine, le relief s’en sort mieux car il sort de la grisaille.

En milieu de semaine, un minimum dépressionnaire se décrochera des iles britanniques vers la France, il initiera le passage d'un front froid par notre pays, celui-ci marquera un premier léger rafraichissement.

Jeudi une petite crête anticyclonique mobile stabilisera quelque peu l'atmosphère à l'avant d'une poussée dépressionnaire plus prononcée à l'arrière. L'étendue de celle-ci n'est pas encore bien cernée, notamment pour le risque de précipitations mais on retrouvera des niveaux légèrement sous les moyennes de saison pour les températures.

Voici la prévision en détails :

Mardi, le ciel se dégagera progressivement et (très) lentement par le sud du pays tout en révélant un ciel légèrement voilé mais lumineux sur le relief. Les champs de stratocumulus pourront perdurer toute la journée du centre au nord. Il fera de 7 à 11°C sous un flux faible flux de sud-ouest.

Mercredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec l'entrée de ce front froid par l'ouest du pays. En matinée jusqu’en début d’après-midi le plafond nuageux sera assez élevé, des embellies se montreront timidement. Cependant, le risque de précipitations augmentera graduellement par l'ouest dès la fin de matinée. De la même façon, le flux de sud d'abord faible deviendra modéré de sud-ouest dans l'après-midi. Les maxima atteindront encore entre 8 et 12°C.

Jeudi, les embellies s'élargiront progressivement par le nord en cours de journée. Le risque de précipitations se résumera à l'une ou l'autre ondée éparse principalement entre 10 et 15h. Le flux sera faible et variable pivotant lentement au nord par l'ouest du pays. Les maxima en léger recul monteront entre 5 et 10°C malgré le soleil assez présent l'après-midi entre les nuages cumuliformes, sur le relief et la Gaume le ciel pourrait rester très nuageux toute la journée.

Vendredi matin, les bancs de brouillard éventuels se lèveront rapidement pour laisser la place à un ciel d'alternance qui s’ennuagera par le nord. Une zone d'averses devrait d'ailleurs nous arriver par ces mêmes régions en cours de journée, mais des incertitudes persistent par rapport à l'activité de celle-ci. En tout cas, les précipitations prendraient un caractère hivernal à l'arrière vu la provenance polaire de la masse d'air qui suivra. Le flux d'ouest-sud-ouest pivotera au nord-ouest tout en poussant entre 40 et 70km/h en rafales dans les ondées. Pour les maxima on ne dépassera pas de 3 à 8°C.

Pour samedi, la fiabilité n'est pour le moment pas au beau fixe suivant le positionnement des centres d'action. Je mise actuellement sur un ciel d'alternance entre passages nuageux majoritaires et embellies. Ces premiers pourront distiller quelques averses passagères, souvent faibles, qui garderont un caractère hivernal sur le relief. Les maxima pourraient se situer entre 1 et 8°C, les paysages pourraient blanchir sur les plus hauts sommets mais comme je vous le précisais, c'est encore à affiner.

Dimanche, le soleil aurait tendance à faire des apparitions plus prolongées sauf le long de nos frontières est où quelques flocons pourront voltiger dans les cantons de l'est notamment mais il fera généralement sec. Pour les maxima on se situerait entre 1 et 8°C sous un flux qui se mettra au nord-est tout en devenant sensible.

Pour la semaine prochaine, la fiabilité est mauvaise par rapport aux températures qui devraient toutefois remonter assez rapidement. En tout cas il fera probablement généralement sec avec des gelées nocturnes assez répandues dans un premier temps vu le ciel lumineux qui devrait nous revenir. Le week-end suivant pourrait par contre déjà voir le retour de faibles précipitations ainsi que d’un rafraichissement modéré.

Bref, à long terme, comme souvent à cette période, une certaine incertitude domine mais pas de coulée froide majeure en vue pour le moment en Europe. 🙂