Du 6 au 10 mars, la Ville de Bruxelles organise la «Semaine des Droits des Femmes»

Pendant la semaine du 8 mars, date de la journée internationale des droits des femmes, des activités en tous genres (conférences, ateliers ludiques, expositions, pièces de théâtre…) sont proposées aux Bruxellois. Le but de la Ville de Bruxelles est d’y aborder diverses thématiques en lien avec les inégalités de genre et les droits des femmes. Cette année, pour déconstruire les stéréotypes qui persistent, le thème est le suivant : « Déconstruire les mythes autour du ou des féminismes. »

C’est pourquoi, la Ville de Bruxelles a décidé de définir elle-même le nom « féministe » comme étant une « personne qui défend un ensemble d’idées et de mouvements orientés vers un objectif commun : atteindre l’égalité politique, économique et sociale entre les femmes et les hommes pour une société plus juste et plus libre. »