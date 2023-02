Du nouveau chez ING: la banque lance un service pour lutter face à «l’augmentation des coûts de l’énergie»

Il s’agit d’une première dans le paysage bancaire belge. Ce guide est déjà accessible aux entreprises opérant dans les secteurs de l’immobilier, du social, du non marchand et du public, précise l’institution. D’ici le second semestre de l’année, il sera déployé auprès de tous les clients de Business Banking.

« La forte augmentation des coûts de l’énergie et les réglementations de plus en plus strictes pèsent chaque jour un peu plus sur les entreprises », relève Peter Göbel, responsable « Business Banking » chez ING Belgique. « Par conséquent, investir dans l’amélioration de la performance énergétique devient de plus en plus important et s’avère également payant : réduction des factures d’énergie, réduction des émissions de CO2 et, surtout, maintien de la valeur des biens immobiliers. D’ailleurs tous ces avantages prévalent aussi pour les propriétaires particuliers ».