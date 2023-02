Province de Luxembourg : le nettoyage de printemps cette année aura lieu… au carnaval!

Nous sommes tous coupables d’avoir un jour jeté quelque chose qui aurait pu être utile à quelqu’un d’autre. Que ce soit un meuble, un vêtement ou un appareil électronique, nous avons tous des objets qui prennent de la place chez nous et dont nous ne nous servons plus. Mais saviez-vous que donner plutôt que jeter puisse avoir un impact positif sur l’environnement ? En effet, lorsque nous jetons des objets, ils finissent souvent dans des décharges où ils prennent de la place et polluent le sol et l’eau.

De plus, la production de ces objets a un coût environnemental important, que ce soit en termes d’émissions de gaz à effet de serre ou de consommation de matières premières.