Un ancien iPhone vendu pour une somme folle de 63.356 dollars!

L’iPhone s’est vendu pour la modique somme de 52 797 dollars chez LCG Auctions ce dimanche. À cette somme, l’acheteur a dû ajouter et débourser 20 % du montant total en plus pour les frais administratifs.

Un iPhone de première génération s’est vendu pour un record de 63 356 dollars aux enchères ! La vente la plus élevée jamais enregistrée pour un iPhone original, comme le rapporte Imore.com.

Évidemment, l’iPhone était encore scellé dans son emballage d’origine et n’avait jamais été ouvert.

« Le smartphone de 8 Go, détenu par Karen Green, une tatoueuse cosmétique, était un cadeau offert en guise de félicitations pour avoir commencé un nouvel emploi en 2007. » L’iPhone, doté d’un écran de 3,5 pouces et d’un appareil photo de 2 mégapixels, était le premier du genre vendu au détail. pour 599 dollars – loin de ce que l’on connaît aujourd’hui, avec son écran de 6,7 pouces et un appareil photo de 48 mégapixels.