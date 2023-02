Anthony Colette revient sur les départs des danseurs emblématiques de «DALS»: «Ça a été un choc»

On peut s’attendre à rigoler, danser, apprendre des nouvelles choses, faire des rencontres, et bien évidemment tout le monde peut venir à ce stage car ce n’est pas pour des professionnels mais uniquement pour des gens passionnés et qui veulent apprendre et/ou découvrir des nouvelles expériences, des nouvelles danses. C’est surtout des bons moments de joie dont on se souvient.