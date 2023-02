Bagarre à coup de sabre dans les rues de Chastre: un coup porté à la tête sans l’intention de tuer

Le jour des faits, la police locale avait été appelée pour ce qui était qualifié de bagarre au cours de laquelle des coups de machette avaient été donnés. A l’arrivée des agents, la victime était blessée à la tête et le prévenu leur a remis un petit sabre dont il s’était servi pour frapper à la fois sur l’homme et sur la voiture de celui-ci.

Il a expliqué qu’une femme, après une dispute avec son compagnon, s’était réfugiée chez lui et y était restée toute la journée. L’homme était jaloux et lorsqu’il s’est présenté à l’adresse, sa compagne est descendue pour le rejoindre. Alors que le couple discutait et qu’il n’y avait pas de menaces, Kevin J. est descendu dans la rue, s’est approché en restant hors du champ de vision de la victime, et lui a porté plusieurs coups avec son sabre-épée dont un qui a touché le crâne. Il a reconnu devant les enquêteurs qu’il avait en réalité visé le torse de la victime, avec la volonté de blesser pour faire peur mais pas de tuer.