Cet engin participera à des courses de voitures volantes en 2024

Conçu et construit à Adélaïde, en Australie, l'Airspeeder Mk4 est l'avion électrique à décollage et atterrissage vertical le plus rapide du monde. Il est capable d'atteindre une vitesse de pointe de 360 km/h.

L’Airspeeder Mk4 carbure à l’hydrogène

Avec son système de propulsion électrique sophistiqué, son aérodynamisme avancé et son poids au décollage de 950 kg, l'Airspeeder Mk4 offre une autonomie de 300 km. Un turbogénérateur de 1.340 chevaux, fonctionnant à l’hydrogène, alimente les batteries et les moteurs. Contrairement aux générations précédentes d’Airspeeder télécommandées comme des drones, cette version Mk4 accueille un pilote dans son cockpit. Vivement 2024 pour observer cet engin en action avec, on s’en doute, des pilotes qui n’auront pas froid aux yeux.