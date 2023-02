La guerre en Ukraine «pousse une génération d’enfants au bord du gouffre», selon l’Unicef

Nombreux sont ceux qui ont été tués, blessés, déplacés ou privés d’éducation, alerte mardi l’Unicef. Selon l’ONG, le conflit «pousse une génération d’enfants au bord du gouffre».

Selon les chiffres de l’organisation, 438 enfants ukrainiens ont été tués et 842 blessés depuis le début de la guerre. Celle-ci a également un impact important sur la santé mentale et le bien-être des enfants puisque l’Unicef estime que 1,5 million d’entre eux sont exposés à la dépression, à l’anxiété, au syndrome de stress post-traumatique et à d’autres problèmes de santé mentale.