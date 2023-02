«Le Bergerac du barreau», «la mort d’un punk», «le dernier des Mohicans», les hommages à l’avocat Sébastien Courtoy se succèdent au palais de Justice de Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le nom et prénom du médiatique avocat Sébastien Courtoy s’entendent dans chaque conversation ce mardi matin au palais de Justice de Bruxelles, suite à l’annonce de son soudain décès lundi soir. Le pénaliste de 48 ans a été retrouvé sans vie à son domicile de Lasne par un proche, probablement décédé des suites d’un malaise cardiaque. Aimé des uns, détesté des autres, Me Courtoy restera à jamais un ovni au sein des cours et tribunaux. « C’est la mort d’un punk qui traînait avec des gens de tous les horizons. Il était inclassable au barreau de Bruxelles », nous déclare Me Matthieu Turbang.