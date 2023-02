Vente de stupéfiants et vols: dix interpellations pour 8 flagrants délits dans le Quartier Nord de Bruxelles

La Brigade de Sécurisation du Transport de la zone de police Bruxelles Nord a procédé à diverses opérations dans le Quartier Nord.

Depuis le 24 janvier 2023, la brigade est intervenue pour huit flagrants délits. En tout, dix individus ont été arrêtés, trois ont été interceptés pour flagrant délit de vente de stupéfiants et sept pour flagrant délit de vol. Au total, six GSM ont été récupérés dont trois étaient volés et ont depuis été rendus aux victimes. 188,6 grammes de stupéfiants (cannabis) ont également été saisis, de même que 605€. Deux sacs, contenant tous les biens qui s’y trouvaient à l’origine, ont aussi pu être restitués à leurs propriétaires.