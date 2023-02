La police de Châtelet réalise une opération de sécurisation ce 17 février: voici les résultats

« Régulièrement, nos services mènent des opérations de sécurisation dans les quartiers afin de renforcer la visibilité et prévenir ainsi toute forme de nuisance de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques », explique la police. « Au cours de notre opération du 17 février dernier, nous avons contrôlé 39 personnes et 31 véhicules. »

Ces contrôles ont mené à la rédaction de 16 dossiers dont 9 pour des infractions de roulage et 7 pour détention/consommation de stupéfiants. « Nous avons procédé à la saisie des produits stupéfiants trouvés. Inutile de préciser que nous maintenons nos efforts et que ce genre d'opération sera prochainement réitéré ».