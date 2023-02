Attention si vous avez fait vos courses chez Delhaize: le produit retiré des rayons!

Les produits ont été commercialisés entre le 20 et le 21 février et mentionnent une date de péremption au 10 mars.

Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité, souligne l’enseigne au lion.