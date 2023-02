La Stib reçoit seulement 500 appels par an au numéro d’urgence 1707

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les voyageurs qui remarquent un objet ou un comportement suspect sur le réseau de la Stib, disposent d’un numéro d’appel unique pour le signaler, le 1707. Depuis 2017, ce numéro est accessible 7 jours sur 7 et 24 h/24. Le voyageur entre en contact avec un call center où les répondants sont spécialement formés à répondre à ce type d’appels et qui transfère directement les informations reçues aux différents services concernés (dispatchings métro, tram, bus ou sécurité, police…). Entre 2019 et 2021, la Stib a reçu 1.822 appels la concernant au travers du numéro 1707, a répondu la ministre des transports Elke Van den Brandt (Groen), suite à une question de la députée Aurélie Czekalski (MR).