«Regardez comme je suis mignonne…»: Madonna répond à ceux qui critiquent son physique avec humour (photo)

Madonna n’est plus à une critique près. Et cette fois-ci, la star a décidé de répondre avec humour à ses haters.

Au début du mois, Madonna s’affichait aux Grammy Awards et recevait (une nouvelle fois) plein de critiques sur son physique. À l’époque, l’interprète de « Like a virgin » avait poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux : « Une fois de plus, je suis pris dans l’éclat de l’âgisme et de la misogynie qui imprègne le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui refuse de célébrer les femmes qui ont dépassé l’âge de 45 ans et ressent le besoin de les punir si elles continuent à être volontaires, travailleuses et aventureuses », écrivait-elle.

Ce lundi, sur Twitter, Madonna en a remis une couche : « Regardez comme je suis mignonne depuis que les gonflements dus à la chirurgie ont diminué lol », écrit-elle, avec une photo d’elle affichant un léger sourire. Une bonne façon de montrer que les critiques lui passent au-dessus de la tête.