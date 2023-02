L’hôpital EpiCURA d’Hornu va préparer ses propres chimiothérapies pour les patients atteints d’un cancer

« D’une superficie d’environ 150 m², la toute nouvelle unité de production des cytostatiques, à la pointe de la technologie, est plus sécurisée, plus moderne, et optimise les flux », explique le groupe EpiCURA. « Sa localisation au cœur de l’hôpital de jour oncologique d’Hornu comporte de nombreux avantages. Elle permet notamment d’éviter les transferts des cures depuis la pharmacie de Baudour (où elles étaient produites auparavant). Elle offre aussi un gain de temps aux patients en hôpital de jour à Hornu qui ne doivent plus attendre le transfert de la cure. »

À terme, l’unité sera composée de 11 personnes : 8 assistants pharmaceutico-techniques spécialisés en production stérile et 3 pharmaciens. « Ils sont formés à la pratique de manière intensive depuis quelques semaines. La formation spécifique et l’entraînement continu sont nécessaires pour apprendre le nouveau processus, les changements de rythme et les adaptations lors des manipulations. Le pharmacien assure quant à lui un rôle de gestion et de vérification de toute la chaîne logistique des traitements, mais aussi un rôle de support pour les assistants, les infirmiers et les médecins en cas de questions relatives aux produits de chimiothérapies. »