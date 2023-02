Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La guerre en Ukraine. Voilà le motif principalement avancé pour justifier les hausses de prix dans les supermarchés ces douze derniers mois. Vendredi, cela fera un an que les premières bombes sont tombées sur Kiev, et que le ciel s’est un peu aussi abattu sur la tête des consommateurs belges. Une crise qui a entraîné des pénuries et des problèmes d’approvisionnement de certaines matières premières, qui a fait grimper les prix de du gaz, de l’électricité et des carburants, rendant le transport des marchandises, leur transformation et leur emballage plus chers.

de videos

Autant d’effets qui, en bout de course, ont dopé l’inflation et plombé le pouvoir d’achat des Belges. Une inflation qui a atteint 12 % l’an dernier. Et dans les supermarchés ?