Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En décembre dernier, nous vous révélions le projet d’envergure porté par « Couvy-Club », du côté de Philippeville. Plus précisément à Neuville-le-Chaudron, le long de la Nationale 5.

Lire aussi Le «5», un complexe événementiel projeté sur le site de l’ancien resto «Royal Grill», le long de la Nationale 5, à Philippeville (photos et vidéos)

En lieu et place de l’ancien resto « Royal Grill », la SPRL basée à Ham-sur-Heure/Nalinnes souhaitait implanter un complexe événementiel pouvant accueillir jusqu’à 1.500 personnes.

de videos

L’idée, nourrie notamment par Éric Somme, propriétaire du Lindbergh, la boîte de nuit de Couvin, était d’offrir au sud de l’Entre-Sambre et Meuse un hall capable d’accueillir de gros événements festifs, comme des concerts.

L’idée: transformer l’ancien «Royal Grill» en grande discothèque. - DR/JLP

Zone agricole et forestière

Deux des difficultés rencontrées dans ce dossier sont directement liées à sa localisation : on se trouve, d’une part, en zone agricole et forestière et, d’autre part, en bordure de la future autoroute E420. Pour sécuriser l’accès au « 5 », il était prévu d’ouvrir une voirie à l’arrière du site, en partant de la rue Station Sud, la bretelle d’accès à la N5 en venant de Cerfontaine.

de videos

Cet aménagement n’avait pas eu le don de rassurer les contestataires au projet, lesquels s’étaient massivement exprimés sur les réseaux sociaux.