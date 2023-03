Thomas Da Costa («Ici tout commence»): «DALS m’a apporté visibilité et notoriété» L’interprète d’Axel Teyssier dans la série quotidienne vient de sortir son nouveau single, « Jeu », chanté en rap. Instagram/thomas-da-costa

Par Frédéric Seront

Vous aviez déjà sorti un single, « Avion mode », juste avant d’intégrer « Ici tout commence » il y a un an. La musique était une passion avant la comédie ? Les deux sont des passions, mais j’ai commencé la musique avant d’être acteur. J’ai fait dix années de trombone en conservatoire. Et le rap et le chant sont arrivés dans un deuxième temps, il y a cinq ans.

Malgré le fait que le tournage d’« Ici tout commence » vous accapare, vous n’avez jamais pensé abandonner la musique ?

J’ai besoin de la musique dans ma vie. Elle me fait du bien et me procure d’autres sensations que la comédie. Même si c’est vrai que la série est chronophage et que j’essaye d’utiliser le peu de temps que j’ai à côté pour faire de la musique.

Votre single « Jeu » est un rap… Oui, je dirais que c'est du rap assez pop, relativement chanté. C'est un genre musical que j'aime écouter et qui permet de mettre en avant le texte. Et comme j'ai toujours aimé écrire… Les paroles parlent d'une rupture, avec quelqu'un qui s'adresse à la personne avec qui il était. Ça s'inspire d'une histoire que j'ai vécue. Je prépare désormais un EP. Vous étiez candidat lors de la dernière édition de « Danse avec les stars ». Qu'est-ce que ça vous a apporté ? J'ai découvert une nouvelle discipline artistique. Aux États-Unis, c'est courant que les artistes jouent, chantent et dansent. C'est plus rare en France, même s'il y a des exemples, comme Yves Montand. Ça m'a permis de m'enrichir artistiquement. Ça m'a aussi apporté de la visibilité et de la notoriété. Vous restez en contact avec votre danseuse, Elsa Bois ? Oui, bien sûr. « DALS », c'est une aventure humaine tellement forte ! On est trois mois ensemble non-stop, sept jours sur sept. Je continue de suivre ce qu'elle fait. Le rythme d'une série quotidienne comme « Ici tout commence », c'est la meilleure école pour un acteur ? Oui. On a des grosses journées, quand la caméra tourne, il faut qu'on soit totalement prêts pour donner le maximum. En tant que comédien, c'est très formateur. Quels sont vos points communs avec votre personnage ? On en a pas mal. Axel aime bien l'humour. Et il est profondément généreux envers ses potes, sa famille, sa copine.