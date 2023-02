Après une accalmie, une nouvelle vague de vols enregistrée ce week-end à Profondeville

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En janvier, une épidémie de vols dans des habitations a frappé la commune de Profondeville. En trois semaines, 14 cambriolages ont été commis dont 9 rien que dans le petit village de Lustin.

La rue des Fonds, une rue assez longue qui compte de nombreuses habitations, et la rue des Sorcières ont particulièrement été touchées par cette vague de vols prise très au sérieux par la police de la zone Entre-Sambre et Meuse. « Depuis la mi-janvier, nous avons renforcé les patrouilles et nous les avons orientées plus particulièrement vers Lustin », nous indiquait voici deux semaines le commissaire Jean-François Dautreppe.

Malheureusement, après une accalmie d’une quinzaine de jours, les vols ont repris ce week-end, a-t-on appris auprès des forces de l’ordre.