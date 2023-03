«Hibernatus»: l’hibernation humaine, une réalité?

Nouvelle et énième soirée Louis de Funès ce mardi sur RTL, avec « La grande vadrouille », à 20h25, suivi d’« Hibernatus », à 22h40. Ce dernier film continue de fasciner plus de cinquante ans après sa réalisation en raison de son thème.

La question qui taraude le public demeure toujours : est-il possible de plonger un être humain en état d’hibernation ? À l’époque du tournage, la question relevait du fantasme, mais la science a depuis fait des progrès et l’hibernation humaine est désormais techniquement réalisable et ne relève donc plus tout à fait de la science-fiction. Certains médecins pensent qu’il est possible de garder les gens en vie après leur « mort ». À l’Université du Maryland, le chirurgien Samuel Tisherman étudie la « préservation et réanimation d’urgence », un protocole expérimental dans lequel on refroidit rapidement les victimes de traumatismes dont le cœur cesse de battre, ce qui permet de gagner du temps pour une chirurgie d’urgence.