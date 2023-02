Plus de places dans le train pour les étudiants le dimanche soir: «Une décision qui va dans le bon sens», se réjouissent les étudiants namurois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un moment qui fait partie du quotidien de milliers d’étudiants, il s’agit du train le dimanche soir. Prendre le train pour rejoindre son kot est très souvent synonyme de galère pour les étudiants. Et parmi les plus mal lotis, ceux de la ligne Arlon-Bruxelles risquent sans aucun doute de décrocher la palme d’or de la galère.

« Je prends le train à Rochefort pour aller vers Bruxelles et chaque semaine, c’est la même galère », nous confie Clémence, étudiante rochefortoise. « Il n’y a déjà plus de places, on se retrouve debout, coincés entre deux compartiments. »