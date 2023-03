«Faking of»: des parodies de making of sur Tipik

Depuis deux mois, Tipik diffuse « Faking of », une websérie belge qui propose de faux making of de scènes-cultes du 7e Art. On y voit Spielberg s’énerver car les enfants de « Jurassic Park » n’arrivent pas à prononcer le mot vélociraptor, un faux Michael J. Fox digresser sur les paradoxes temporels de « Retour vers le futur » (« Un chien qui va dans le futur, ça n’a aucun sens, puisque un an pour un chien, c’est sept ans ! ») ou DiCaprio qui estime que, oui, il y avait bien la place pour lui sur la planche à la fin de « Titanic ».

Pour le réalisateur, Nicolas Gratoir, « Faking of » est presque un rêve de gosse ! « L’idée remonte à vingt ans, quand j’étais gamin. À l’époque, dans les reportages sur les films dans les J.T., on ne montrait pas la bande-annonce, mais des making of. On voyait comment le « Titanic » coulait ou de quelle façon les dinosaures étaient créés dans Jurassic Park, et je trouvais ça triste, car lorsqu’on allait au cinéma, on avait les images des coulisses du making of en tête. Lorsqu’en 2021, la RTBF a lancé un appel pour une websérie, j’ai présenté ce principe de briser une scène-culte du cinéma. »