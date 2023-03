Stéphane Bern, visage phare de France Télévisions, proche de la retraite?

Ce soir, ce sont les mélomanes qui sont chouchoutés avec les Victoires de la musique classique. Et pour présenter la soirée, France 3 a fait appel à son homme à tout faire (ou plutôt son chef d’orchestre multi-instrumentiste), Stéphane Bern.

Quand on a besoin de lui pour un prime, il répond toujours présent. Mais, mine de rien, le temps passe et l’animateur fêtera déjà ses 60 ans en novembre. Et visiblement, il ne compte pas s’incruster plus que nécessaire sur le petit écran. « Nous n’appartenons qu’au temps qui passe », a-t-il déclaré, avec son sens de la formule, dans une interview à « Télé Loisirs ». « Je fais mon âge, je ne vais pas présenter des émissions pendant 107 ans encore ! Il y a des dates de péremption. Je pense qu’il faut savoir laisser sa place aux autres. »