RFC Liège (N1): licence, stade, supporters, actionnariat, D1B… Pierre François répondra à toutes nos questions, mercredi soir 20h, dans LaMeuse Foot

En très bonne position pour accrocher le top 3 de Nationale 1 et donc une montée en D1B, le RFC Liège rentre, tout doucement, dans la dernière ligne droite de son championnat. Deuxième du général avec 51 points, derrière le Patro Eisden Maamechelen, les Liégeois comptent respectivement 5 et 6 points d’avance sur l’Olympic de Charleroi et la RAAL.

Et pour évoquer avec nous les dossiers chauds du moment, LaMeuse foot reçoit, ce mercredi soir à 20h, Pierre François. Directeur général du club depuis l’été dernier, Pierre François évoquera avec nous l’actualité sportive mais pas seulement. En effet, on parlera aussi de la licence pour la D1B, du stade et des aménagements pour une éventuelle montée en D1B, de l’actionnariat ou encore des ambitions du club à moyen et long termes.