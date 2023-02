Guerre en Ukraine: la Grande-Bretagne déclare qu’elle «ne faiblira pas» dans son soutien à l’Ukraine

Le porte-parole de Rishi Sunak a déclaré aux journalistes présents à Westminster que le Premier ministre n’a pas regardé le discours de Vladimir Poutine, car il présidait une réunion à son cabinet, mais il a signalé que « près d’un an plus tard, la détermination de l’Occident n’a fait que se renforcer et l’Ukraine continue de démontrer ses capacités à défendre sa souveraineté ».

L’officiel a ensuite ajouté que « le Royaume-Uni, pour sa part, ne faiblira pas dans son soutien, à la fois à court et à long terme, et continuera à montrer la voie à la fois en fournissant un soutien bilatéral, mais aussi en travaillant avec nos partenaires afin que nous puissions aller encore plus loin en tant que groupes de pays alliés. »