Si vous avez fait le plein ces derniers jours, vous avez peut-être été agréablement surpris par les prix. Essence et diesel affichent en effet des prix bas qu’on n’avait plus connus depuis longtemps !

Les prix officiels sont en effet de 1,77 € le litre pour l’essence 95 (depuis ce mardi après une nouvelle baisse NDLR) et de 1,756 € pour le diesel. Mais comme les stations-service ne sont pas obligées de suivre à la lettre ces prix officiels et peuvent rogner sur leurs marges, on trouve dans plusieurs pompes des prix de 1,62 € le litre, tous carburants confondus. De quoi redonner enfin le sourire aux automobilistes !